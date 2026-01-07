サッカー元日本代表ＧＫ・本並健治氏（６１）の手術が成功した。妻で元なでしこジャパンのタレント・丸山桂里奈（４２）が７日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「とりいそぎ本並さん無事手術終了ご心配いただいたみなさまありがとうございますおつかれさま」とつづり、目を開けた本並氏の写真を掲載した。さらに「守護神が無事に、手術成功しましたどんな手術でもやはり本当に心配です私が手術した