【迫る「新しい戦中」 2026年に観たい映画】#1高市“安倍イタコ政権”にSNSでは《マジでキモい!!!》の声も 伊勢神宮参拝に元首相の遺影持参で物議「新しい戦中」という企画提示を受けて一瞬驚いた。第2次安倍政権の頃から「新しい戦前」は実感していたものの、「戦中」？しかし、昨年末のニュースだけ取っても、首相が「継戦能力を高めなければいけない」と発言する中で防衛費は9兆円を超え過去最高を記録するし、子ども向け「防