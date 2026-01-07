豊臣秀吉の弟・秀長を主人公とする2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。1月4日放送の第1回では、のちに天下人となる秀吉（池松壮亮＝35）と、その補佐役として手腕を振るうことになる秀長（仲野太賀＝32）の若かりし頃が描かれたが、その初回から出演した女優の浜辺美波（25）に対し、《細すぎて心配になる》といった声が上がってしまった。【もっと読む】浜崎あゆみ FNS歌謡祭で「Who...」熱唱も…またもや“別人疑惑”、「ま