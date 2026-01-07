韓国のトップボーイズグループ「BTS」が、6年ぶりとなる待望のアルバムを3月20日にリリースすることが、5日に発表された。2025年6月に全メンバーが除隊し、アメリカでアルバムを制作。“今のBTS”を盛り込んだという。7人のこれまでの歩みや思い、葛藤などを色濃く反映させた、“進化したBTS”に期待が寄せられている。【もっと読む】Snow Manライブに“全裸参戦”、BTSメンバーに無理やりキス…暴走する熱狂的ファンの問題点