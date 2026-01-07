元AKB48・川崎希（38）の夫でタレントの"アレク"ことアレクサンダー（43）が1月2日、ブログを更新。JALのビジネスクラスでハワイ旅行からの帰国の様子を投稿し、豪華な機内食や広々とした個室のような座席に寝る子どもたちの写真とともに《子供3人いるとねビジネスでも、、、疲れる》とつづっていた。【こちらも読む】石原さとみ第2子妊娠、産休で変わるママタレ勢力図 芸能界は「ママでもアイドル」から「ママでも女」の時代