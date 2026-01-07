パワハラや性加害問題が報じられ、関与していた芸能人が引退に追い込まれるなど、テレビ業界にとって’25年は怒涛の年となった。一方、松本人志と、相方の浜田雅功がプロデュースする有料番組「DOWNTOWN＋」が配信を開始。チャンネルの再生回数は累計2億回を超える反響となっている。元放送作家・鈴木おさむ氏は、テレビが守りに入り続ける一方で『DOWNTOWN＋』の成功が“お金を払ってでも見たい笑い”の可能性を示したとし、