120兆円超という過去最大規模の’26年度予算案を巡っては、’25年内に自民党と国民民主が「年度内の早期成立」を盛り込んだ合意文書を交わしている。’26年の通常国会では結婚後の旧姓の通称使用を法制化する関連法案や外国人による土地取得規制の強化に向けた法案の審議が進む見込みだ。高い支持率で順風満帆に見える高市政権だが、ジャーナリストの岩田明子氏は「足元には、見過ごせない“2つの不安材料”が潜んでおり、それ