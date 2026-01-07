西松屋チェーン創業者の茂理佳弘（もり・よしひろ）氏が昨年１２月２８日、老衰で死去した。９４歳。葬儀は近親者で済ませた。後日、お別れの会を開く予定。１９５６年に兵庫県姫路市で、お宮参りの衣装などを手がける「赤ちゃんの西松屋（現西松屋チェーン）」を創業。全国に約１２００店舗を展開するベビー・子ども用品店チェーンの礎を築いた。