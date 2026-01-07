’25年、右肘の手術を経て6月に投手として復帰したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手。’26年は3月に開催されるWBCに出場するほか、同月26日からドジャースタジアムで行われるダイヤモンドバックスとの開幕シリーズに投手として登板する可能性も。フルシーズンでの投打の活躍に期待が高まる。ジャーナリストの森田浩之氏は「’26年の大谷翔平は“どこまでできるか”を競う年ではなく、二刀流のあり方そのものを見直し、