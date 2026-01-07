最大震度5強を観測した6日の地震では、各地で長周期地震動を観測した。鳥取県西部では最も揺れが大きい「階級4」を能登半島地震以来2年ぶりに観測したが、この長周期地震動は一体どういうものなのか。また、どういった行動が求められるのか、地震学が専門の東京科学大学・中島淳一教授に聞いた。非常に大きなコピー機や机が移動まず長周期地震動について見ていく。周期というのは揺れが1往復するのにかかる時間で、長周期は周期の