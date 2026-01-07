昨年12月、日本武道館で3日間に渡って開催された乃木坂46のアンダーライブで座長という大役を務めた5期生の五百城茉央（20歳）。‘25年は、40thシングル「ビリヤニ」のアンダー楽曲「純粋とは何か？」のセンターに抜擢された以外にも、ドラマ初主演やソロ写真集など大きく飛躍した1年となった。乃木坂46に新たな風を吹かせる彼女が、週刊SPA!’26年1月13日・20日合併号の表紙・巻頭ページに初登場！今回の時代を担う“二十歳