こんにちは。ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。透明感が出ると思ってやっているそのメイク、実は逆効果かも…。今回はブルベさんがやらないほうがいいメイクのポイントを3つ紹介いたします！【詳細】他の記事はこちら?重たいマットリップ上品で大人っぽい印象の口元に見せてくれるマットリップ。ツヤ感が得意なブルベ冬の方がマットリップを塗ると、重たく垢抜けない印象になりがちです。ブルベ夏