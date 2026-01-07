ダイソーでついにカインズの商品にそっくりな商品を発見してしまいました！脚が付いていて、高さを変えられる便利なバスケット。その都度かがまなくて済むため、洗濯物を干すなどの作業がとても楽になる優れものです。カインズだと1,500円近くしますが、こちらは500円♡とってもお得なので見逃せませんよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：高さが変えられるバスケット価格：￥550（税込）サイズ（約）：【スタンド収