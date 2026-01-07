歯磨き時のフロスは必要だけれど、扱いにくいものは続かない…。そんな人にぜひ試していただきたい、セリアのおすすめアイテムをご紹介します！見た目はよくあるF字ホルダー。でも、糸がらせん状にねじれていて、隙間の汚れをごっそり絡め取ってくれます♡大容量でコスパが良く、チャック付きの袋だから保管にも便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ツイストフロス 40本価格：￥110（税込）内容量：40本入販売