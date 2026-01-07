さまざまな100均で販売されているメッシュポーチ。黒一色なイメージが強いですが、ダイソーにピンク×ブルーの可愛いカラーのメッシュポーチが登場していました♡指を掛けやすいリングタイプのファスナー、さらに内側にはポケットが付いていて小物の整理もお手の物！見た目の良さだけでなく、意外と機能的で便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニポケット付メッシュポーチ価格：￥220（税込）販売ショッ