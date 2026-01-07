ダイソーで素敵なカーテンタッセルを発見しました。モチーフに木材が使用されていて本格的。マグネットがついているので、ピタッとくっつけてカーテンを留めることができます。生地を傷めることなく、ふんわりおしゃれにまとめられて優秀♡インテリア感覚で使えるので、お部屋の雰囲気を損なわないのがポイントです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）価格：￥110（税込