風邪をひいたかもしれないと思った途端に、総合感冒薬を飲む人は少なくない。しかし、医師で医療ライターでもある音良林太郎さんは「風邪のひき始めに総合感冒薬を飲むのはおすすめできない。むしろスーパーで買える食材のほうが役に立つ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■「早めの総合感冒薬」が効く根拠はない寒い時期になると、テレビでよく耳にするフレーズがありま