「食物繊維をたくさん摂っているのに……」「水分を意識しているのに……」など、便通に関するお悩みはありませんか？ もしそう思っている方は、便秘を悪化させる食べ合わせを意識して避けるようにすると、便通が良くなる可能性があります！今回は、研究結果を基に、便秘を悪化させる3つの食べ合わせとその理由についてお伝えします。特に、もとから便秘がちな場合は要注意です。その対策まで解説するので、ぜひ最後まで読んで参考