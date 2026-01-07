「ティッシュが残りわずかになると、ケースの中でぐちゃっとして取り出しづらい……」日常でそんな“ちょっとしたイライラ”を感じたことはないでしょうか？ 今回紹介するカインズの「最後までしっかり使えるソフトパックティシューケース」は、底上げ機能付きで残量枚数が少なくなってもラクに取り出せる安心設計。インテリアにもなじむスタイリッシュなデザインも魅力的なアイテムです。◆残量が減ると取り出しにくい問題にイラ