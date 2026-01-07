札幌市中央区の大通公園で２月に開催される「さっぽろ雪まつり」で、名物の「とうきびワゴン」が今年の出店を見合わせる。事業者が６日、Ｘ（旧ツイッター）に出店取りやめの意向を投稿した。とうきびワゴンは例年、６丁目会場でとうきび、じゃがバター、焼き芋を販売している。関係者によると、事業者は昨年１１月、チョコバナナやビールなど１２品目の追加販売を実行委員会に相談したが、難色を示されたとして出店を取りやめ