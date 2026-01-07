循環的限界に達して終わる＝円安終了パターンのひとつ 1990年以降の代表的な米ドル／円の循環的な高値（サイクル・トップ）は、1990年160円、1998年147円、2002年135円、2007年124円、2015年125円、そして2024年161円だ（図表1参照）。【図表1】米ドル／円のサイクル・トップ（1990年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 これらの中で1998年147円、2015年125円、2024年161円は、過去5年の平均値