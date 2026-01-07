昨年双子を出産したフリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの高橋茉奈（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。昨年12月19日に「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました」と双子の出産を報告。「双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です」としていた。この日、「改めましてこちらでもご報告を。無事に退院致しました！！母子共に健康です。たくさんの方に支えられて