リーディングマークは1月1日、「2027年卒 秋冬期 統合版/就職人気企業ランキング」を発表した。同ランキングは、2025年9〜11月に就職活動を実施している最上位校生(※)2,133人を対象に実施した。2027年卒 秋冬期 人気企業ランキング人気企業ランキングでは、初めて伊藤忠商事が総合1位を獲得した。総合商社は圧倒的に強く、5大商社への得票シェアが前年同期比で約5%上昇した(33%→38%)。6位には不動産の三井不動産、7位には食品の