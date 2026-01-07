車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。世界で一番古い鉄の建造物って何?※画像はイメージ正解は、下にスクロールをしてチェック!正解はこちら!※画像はイメージ1779年にイギリスのバーミンガムという町から60?離れたセヴァン川の渓谷にかけられた鉄の橋、「アイアンブ