Uber Japanは1月15日より、新千歳空港に実証実験として新設される「配車アプリのりば」において、スマートフォンアプリでタクシーを配車できる「Uber」を利用した乗車に対応する。新千歳空港の「配車アプリのりば」が、Uberを利用した乗車に対応同取り組みは、国内外の旅行者が空港到着後にスムーズに移動できる環境を整え、二次交通の利便性を高めることを目的に実施する。関西国際空港や羽田空港での先行事例に続き、新千歳空港