ＮＹ原油時間外急落、ベネズエラが最大5000万バレルを米に引き渡す 東京時間08:59現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.43（-0.70-1.23%） トランプのSNSを受け原油価格は時間外で急落、供給過剰が続くとの見方が一段と強まっている。 トランプ米大統領は、ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す、これは市場価格で販売される。その収益はアメリカ合衆国大統領である私