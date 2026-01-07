メジャーリーグブルージェイズと4年契約を結んだ岡本和真選手が本拠地で入団会見を行いました。【映像】入団会見でユニフォームをまとう岡本選手Q．青いユニフォームを着た感想は？初めて青を身にまとっていますし自分では姿は見えていないんですけど世界一似合っているんじゃないかと思います。Q．ブルージェイズを選んだ理由は？街が良いところで、何より強く、世界一になれるチームだと思いますしだから選びましたし