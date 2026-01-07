気象庁によりますと、寒気をともなった気圧の谷があす（8日）にかけて、本州の南岸付近を通り日本の東へ進み、低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になるところがあるということです。 【画像をみる】あす（8日）急速に冬型の気圧配置が強まる見込み→日本海側を中心に大雪に注意・警戒雪雨シミュレーション 北～西日本ではあす（8日）にかけて、落雷・突風・降ひょうに注意し、局