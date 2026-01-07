久光製薬がカイ気配スタート。同社は６日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環として、同社社長が代表者であるタイヨー興産（福岡県久留米市）が久光薬に対し株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表した。非公開化を目指す。買付価格は１株６０８２円で、久光薬の株価はこれにサヤ寄せしている。買付予定数の下限は４１１１万９４００株で上限は設定しない。買付期間は７日から２月１９日まで。