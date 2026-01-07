7日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比425ポイント安の3万1600ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1875.35ポイントに対しては275.35ポイント安。 株探ニュース