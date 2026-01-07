タレントのほしのあき（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。仲良しなタレントとの“デートショット”を披露した。「あさみちゃんとランチデート」と記し、タレントの熊切あさ美とのツーショットをアップした。「一緒にお仕事をした事あったかな？なかったかな？って感じなんだけど、、去年、伊勢丹でばったり会ってから遊ぶようになったの」と仲良くなった意外なきっかけを明かした。この投稿に、熊切も「わかるあっ