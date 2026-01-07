水戸市のネイリストの女性（３１）が大みそかの夜に殺害されてから１週間。徐々に事件当時の状況が明らかになってきた。夫（２７）が帰宅するまでの約２時間の間に殺害されたとみられるほか、室内に物色された形跡はなく、顔見知りの犯行の可能性もある。県警は女性のスマートフォンを解析するなど交友関係を調べている。妊娠中だった女性「妻が自宅の玄関で血を流して倒れている」。１２月３１日午後７時１５分頃、水戸市加倉