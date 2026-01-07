ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）とタイガース傘下3Aの高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、韓国代表の1次キャンプに参加すると7日までに韓国メディアが報じた。韓国メディア「朝鮮日報」によると、KBO（韓国野球委員会）が明らかにしたもので、韓国代表は9日からサイパンで1次キャンプを行う予定で、MLB78勝左腕・柳賢振（ハンファ）ら