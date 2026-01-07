演歌歌手・細川たかしの芸道50年記念シングル第2弾「カムイ岬」のリリースを記念して、1月7日、公式YouTubeチャンネルにて、“全編AI”によるミュージックビデオが公開された。新曲「カムイ岬」は、北海道・積丹半島の最先端に位置するカムイの地を舞台に 日本海独特の哀愁感とともに悲恋の想いを細川たかしが歌い上げる本格演歌。本作のMVは、背景からキャラクターの動き、演出に至るまで全編にわたってAIを活用して制作された。