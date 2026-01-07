秋田地方気象台は雷と突風及びひょうに関する秋田県気象情報を、7日午前5時10分に発表しました。県内は暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見通しです。7日昼過ぎから8日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意が必要です。日本海中部を北東へ進んでいる低気圧が、急速に発達しながら7日夜には日本海北部に進み、低気圧からのびる前線が8日にかけて東北地方を通過する見