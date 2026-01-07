元「BOYS AND MEN」で俳優の水野勝（35）が7日までに自身の公式サイトなどを更新し、株式会社ケイパークとの業務提携を発表した。「業務提携に関するお知らせ」として「このたび株式会社 START IT AGAIN エンターテインメントは、所属俳優 水野勝のマネジメント業務において、株式会社ケイパークと業務提携を締結いたしました。本提携を通じて、両社の強みを活かしながら、水野勝の活動の幅をさらに広げ、より良い作品や機会を