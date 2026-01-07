30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾·úÃÛ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤¿·úÃÛ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¥¾åÀµ¹¬»á¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÀ­¤ÇºÝÎ©¤Ä·úÃÛÊª¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ27²óÌÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë½¸¹ç½»Âð¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÊUNIC Apartment¡Ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¥ë¡¦¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥¨¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿°Õ¾¢Çò¤¤³°ÊÉ¤È¶ÊÀþÅª¤Ç½À¤é¤«¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÉÁ¤¯¥Æ¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡£Àß·×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤âÅÙ¡¹¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë