アイドルグループ「僕が見たかった青空」のメンバー・金澤亜美のファースト写真集が2月27日、東京ニュース通信社より発売。今回、純白のビキニを身に纏った透明感たっぷりの先行カットが公開された。 金澤さんは、現在発売中の7thシングル『あれはフェアリー』で表題曲のメインメンバー（センター）を務める人気メンバー。本作は、彼女にとって“初めて”が満載の貴重な一冊となっている。“初めて”の海外、グループ“初めログイ