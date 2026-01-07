言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□おうせい□□□□とる□□こ答えを見る↓↓↓↓↓正解：たい正解は「たい」でした。▼解説それぞれの言葉に「たい」を入れると、次のようになります。たいおう（対応）せいたい（生態・整体・正体）た