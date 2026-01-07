2026年1月5日、仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは、26年の日中関係の展望について、対立の冷却度をコントロールしながら新たな転機を模索する局面になると報じた。同メディアは、25年11月に高市首相が台湾海峡での武力衝突を「存立危機事態」と想定し得ると答弁したことが両国関係の決定的な分水嶺になったと紹介。中国側が「軍国主義の復活」や「内政干渉」として激しく非難し、漫画や