SNSで知り合った人物に投資話を持ちかけられ、静岡県伊豆の国市の70代の無職の女性が現金約2200万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは伊豆の国市に住む無職の70代女性です。 警察によりますと、女性は2025年11月上旬から12月中旬までの間にLINEを通じて知り合った人物に「AIによる株式投資で利益が得られる」などと勧誘され、8回にわたって指定された口座に合わせて現金約2200万円を振り込んだということ