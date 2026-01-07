東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.10高値183.65安値183.02 184.12ハイブレイク 183.89抵抗2 183.49抵抗1 183.26ピボット 182.86支持1 182.63支持2 182.23ローブレイク ポンド円 終値211.51高値212.15安値211.32 212.83ハイブレイク 212.49抵抗2 212.00抵抗1 211.66ピボット 211.17支持1 210.83支持2 210.34ロ&#1254