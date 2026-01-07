東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.58高値9.59安値9.53 9.66ハイブレイク 9.63抵抗2 9.60抵抗1 9.57ピボット 9.54支持1 9.51支持2 9.48ローブレイク シンガポールドル円 終値122.33高値122.46安値121.78 123.28ハイブレイク 122.87抵抗2 122.60抵抗1 122.19ピボット 121.92支持1 121.51支持2 121.24ローブレイ