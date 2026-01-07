東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6738高値0.6742安値0.6703 0.6791ハイブレイク 0.6767抵抗2 0.6752抵抗1 0.6728ピボット 0.6713支持1 0.6689支持2 0.6674ローブレイク キーウィドル 終値0.5785高値0.5810安値0.5769 0.5848ハイブレイク 0.5829抵抗2 0.5807抵抗1 0.5788ピボット 0.5766支持1 0.5747