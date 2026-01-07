６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８４．９０ドル高の４万９４６２．０８ドルと３日続伸し、連日で最高値を更新した。ＡＩ需要を巡る強気な見方から半導体関連株が上昇した。景気敏感株に加えて医薬品などディフェンシブ関連にも買いが入った。Ｓ＆Ｐ５００指数も最高値を更新した。 セールスフォース＜CRM＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ＩＢＭ＜IBM＞が買われ、ユナイテッドヘルス・