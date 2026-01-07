サンフランシスコ・ジャイアンツは6日（日本時間7日）、ジャスティン・ディーン外野手（29）を出場選手登録の前提となる40人枠から外すDFAにしたと球団公式サイトで明らかにした。右腕タイラー・マール投手（31）獲得に伴い、40人枠を空ける措置となった。ディーンは昨季、ドジャースでメジャーデビューを果たし、主に守備固めとして18試合に出場。ポストシーズンのロースターにも名を連ねた。ワールドシリーズ第6戦では2点