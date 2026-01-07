アメリカのトランプ政権とベネズエラ政府が、ベネズエラ産原油のアメリカへの輸出に向けて協議していると報道されました。ロイター通信は6日、アメリカとベネズエラの両政府がベネズエラ産原油のアメリカへの輸出に向けて協議に入ったと伝えました。ベネズエラはトランプ政権が去年12月に石油タンカーの出入りを防ぐため海上の「封鎖」を行ったことから、原油の在庫が積みあがった状態になっていますが、こうした原油をメキシコ湾