7日（水）は、日本海側は下り坂で、夜は荒れた天気になりそうです。＜7日（水）の天気＞南海上の低気圧や湿った空気の影響で、関東沿岸や九州南部の一部で雨が降っています。関東では朝のうち雪の混じるところがあるかもしれません。そのほかの太平洋側も午前中は雲が広がりやすくなりますが、午後は広く日差しが届く見込みです。一方、日本海からは別の低気圧が発達しながら近づき、夜遅くにかけて北海道付近を通過する見込みです