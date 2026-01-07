前田旺志郎とニシダ・コウキ（ラランド）がダブル主演するドラマ『未確認日記』が、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて1月10日より毎週土曜24時30分に放送されることが決まった。2025年11月から始まったテレビ朝日の挑戦的新ドラマ枠「ドラドラ大作戦」の第2弾となる。【写真】オールLEDスタジオ＆生成AIで制作『未確認日記』場面写真本作は、父のためにある人物を探す青年と、そのある人物だった未確認生物との交流を描く。