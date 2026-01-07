株式会社帝国データバンクはこのほど、「学習塾」の倒産発生状況について調査・分析を行い、結果を公表した。2025年に発生した学習塾の倒産は46件で、前年の40件を上回り過去最多を更新したことが明らかになった。 【調査結果】倒産件数は過去最多を更新…学習塾経営に“淘汰の波" 倒産した学習塾のうち、約9割が資本金1000万円未満の小規模経営だった一方、地域で一定のシェアを持っていた中堅塾の倒産もみられた。少